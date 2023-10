Stefano Pioli, in conferenza stampa, torna nuovamente sulle sue dichiarazioni sulla Juve e lo Scudetto. E non solo.

MATURITA’ – «Il calcio è incredibile, perché ti dà emozioni forti e in poco tempo può far cambiare la direzione delle cose in pochissimo tempo. Dopo il derby non abbiamo pensato che fosse finito il nostro percorso, ma che fosse un nuovo inizio. Le squadre forti devono trovare continuità. Sono soddisfatto della squadra. Nel primo tempo non abbiamo dato ritmo, mentre nel secondo c’è stata energia, ritmo, passione, qualità. Sono un allenatore soddisfatto oggi, ma già preoccupato per la prossima partita»

RISPOSTA ALLEGRI – «Allegri ha risposto bene, perché non ho detto che è matematico che la Juve vinca lo Scudetto, ma che chi ha le coppe ha qualche vantaggio in più»

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA COMPLETA DI PIOLI

The post Pioli si smentisce: «Mai detto che la Juve vincerà lo Scudetto. Ad Allegri…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG