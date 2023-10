Pioli può sorridere in vista del Borussia Dortmund: spunta la particolare statistica del Milan contro le squadre tedesche

In vista della sfida di questa sera contro il Borussia Dortmund, Stefano Pioli ha un motivo in più per sorridere.

Il Milan è rimasto imbattuto in 12 delle 14 partite di Champions League giocate contro squadre tedesche (7 vittorie, 5 pareggi). L’ultima squadra della Germania affrontata in una fase a gironi è lo Schalke 04 nella stagione 2005/06 (2-2 a Gelsenkirchen, 3-2 a San Siro).

The post Pioli sorride: la particolare statistica del Milan contro le squadre tedesche appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG