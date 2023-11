Pioli studia un attacco inedito senza Giroud e Leao: l’ultima idea del tecnico rossonero in vista della Fiorentina

Al rientro dalla sosta il Milan si prepara ad affrontare la Fiorentina. Un match in cui i rossoneri sono chiamati a rialzare la testa ma che per farlo non potranno contare su due dei loro uomini migliori.

Senza Giroud e Leao, Pioli è costretto a ridisegnare l’attacco e potrebbe proporre una soluzione inedita: il tecnico potrebbe proporre un 4-2-3-1 con Jovic e Okafor entrambi in campo dal 1′. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

The post Pioli studia un attacco inedito senza Giroud e Leao: l’ultima idea per la Fiorentina appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG