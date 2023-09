Le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli ritornando sul derby Inter-Milan: nel mezzo anche la partita di Champions League

La conferenza stampa di Stefano Pioli ritornando su quella che è stata la partita tra Inter e Milan.

«Il Newcastle non ha aperto o chiuso nulla, così come ci teniamo le cose positive di quella partita, teniamo a mente i difetti del derby su cui re. Può giocare in quella posizione, così come può giocarci Adli, non siamo dipendenti da un singolo ma dalla qualità che mettiamo in campo».

SEGUI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA SU MILANNEWS24

L’articolo Pioli su Inter-Milan: «Impariamo dai difetti del derby» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG