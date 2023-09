Il Giornale sottolinea quanto l’Inter attualmente non sia una squadra competitiva andando ad analizzare le riserve

Come riferito da Il Giornale, si sottolinea quanto l’Inter non sia una squadra attualmente all’altezza di affrontare tre competizioni: non tanto a livello numerico, bensì dalla qualità dei suoi panchinari.

La dimostrazione più chiara è stata quella della partita di Champions League contro il Real Sociedad: condizionata da tanto turnover, ma dall’altra parte costoro non sono stati al livello della formazione tipo.

