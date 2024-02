Pioli svela il RETROSCENA nella conferenza stampa prima di Rennes Milan: lo ha detto alla squadra nel walk around

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Rennes, svelando un retroscena su quanto accaduto con la squadra nel walk around al Roazhon Park.

COSA HA DETTO ALLA SQUADRA NEL WALK AROUND – «La partita l’abbiamo analizzata lunedì poi ci siamo buttati su questa. Alla squadra ho detto che ci siamo presi un vantaggio ma la qualificazione non è ancora ottenuta».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI RENNES MILAN

The post Pioli svela il RETROSCENA prima di Rennes Milan: lo ha detto alla squadra nel walk around appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG