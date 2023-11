Pioli torna sul primo tempo di Parigi: «Abbiamo fatto una buona partita. Domani dovremo giocare così». Le parole del tecnico rossonero

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato a Mediaset per presentare il ritorno di Champions League contro il PSG. Ecco le sue parole sul primo tempo dell’andata.

PRIMO TEMPO PARIGI – «Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita e che sia stata una gara equilibrata: siamo riusciti anche a togliergli tutto quel possesso palla che di solito hanno. Dobbiamo mantenere alto il livello di qualità e attenzione: dobbiamo restare in partita per 95 minuti. Il Psg può creare pericoli in qualsiasi momento ma anche subirli, dobbiamo saperlo».

LEGGI QUI TUTTE LE PAROLE DI PIOLI

The post Pioli torna sul primo tempo di Parigi: «Abbiamo fatto una buona partita. Domani dovremo giocare così» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG