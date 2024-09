Stefano Pioli è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Al-Nassr. Il Milan può festeggiare in quanto risparmierà una bella somma di denaro.

Nell’ambito calcistico, la carriera di un allenatore è sempre sospesa tra il successo e la sfida di nuove opportunità. Recenti sviluppi vedono Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, pronto a intraprendere una nuova strada che lo porterà lontano dall’Italia, precisamente in Arabia Saudita, alla guida dell’Al-Nassr. Questo cambio di rotta non solo segna un passaggio significativo per Pioli ma configura anche un’importante economia di risorse per la società rossonera, guidata da RedBird.

Pioli è il nuovo allenatore dell’Al-Nassr

L’Al-Nassr ufficializza, attraverso i propri canali social, Stefano Pioli come nuovo allenatore. Un video celebrativo, tra cui molti passaggi anche sul suo passato al Milan, ne certifica l’arrivo in terra araba. L’ex allenatore rossonero, Campione d’Italia nel 2022, percepirà uno stipendio di 12 milioni all’anno, firmando un contratto della durata di tre anni.

Stefano Pioli

Pioli all’Al-Nassr e il Milan sorride

La transizione di Pioli all’Al-Nassr non soltanto apre a lui nuovi orizzonti professionali ma si rivela essere un’ottima operazione finanziaria per il Milan. Il Club di Via Aldo Rossi si appresta così a risparmiare – scrive TMW – circa 10 milioni di euro, una somma di tutto rispetto che allegerirà i bilanci della società. Arriva quindi la definitiva parola fine tra il Milan e Pioli. Nelle ultime ore, viste le difficoltà incontrate da Fonseca, qualcuno ha ipotizzato a un suo clamoroso ritorno in rossonero ma, alla luce di quanto emerso, è ormai impossibile. I migliori auguri a Stefano Pioli per la sua nuova avventura e grazie per quel meraviglioso anno tricolore.

