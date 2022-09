Mister Piovani ha parlato nel post partita del Milan Femminile contro il Sassuolo. Ecco cosa ha detto sulle rossonere

Mister Piovani ha parlato nel post partita del Milan Femminile contro il Sassuolo. Ecco cosa ha detto sulle rossonere:

«Ha 3 punti in classifica, a tre punti dalla Roma che è una grandissima squadra. L’ho sempre detto la Juve e la Roma hanno tanta qualità ma allo stesso tempo anche il Milan che fatto grandi acquisti, che oggi aveva una seconda squadra in panchina. Noi stiamo lavorando sulle giovani, abbiamo perso delle giocatrici che per noi erano determinanti e una di queste la ha proprio il Milan, la Dubcova. Kamila l’hanno scorso era il nostro ago della bilancia, quella che ci metteva equilibrio e soprattutto sfornava assist e faceva gol, stiamo con giocatrici simili a lei ma ci vorrà del tempo»

