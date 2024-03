Pirlo continua a vincere con la Sampdoria: l’ex Milan si rilancia in zona playoff. Come sta andando l’avventura in Serie B

Vince ancora la Sampdoria, che passa anche a Bari grazie al gol messo a segno nel finale di gara da Kasami, che regala il quarto successo nelle ultime cinque alla formazione ligure.

Continua il periodo positivo per Andrea Pirlo, con l’ex Milan che, dopo le difficoltà riscontrate a inizio stagione, ora è in piena zona playoff e lotta per riportare in Serie A la squadra blucerchiata.

The post Pirlo continua a vincere con la Sampdoria: l’ex Milan si rilancia in zona playoff appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG