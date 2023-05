Pirlo torna in campo! UFFICIALE: ecco dove giocherà l’ex allenatore della Juventus. Tutti i dettagli

A sei anni dal ritiro dal calcio giocato, dopo le esperienze in panchina con Juve e Karagumruk, Andrea Pirlo tornerà in campo per giocare la Kings League.

L’annuncio è arrivato in diretta su Twitch dagli organizzatori del torneo, fra cui l’ex Barcellona Gerard Piqué. Pirlo giocherà solo nella prossima giornata, la quinta, con i Jijantes.

