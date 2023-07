Luciano Pisapia è un nuovo giocatore del Potenza: nuova avventura per il centrocampista classe 2003 dopo l’addio alla Juve Primavera

Luciano Pisapia ha lasciato la Juve Primavera a scadenza di contratto, come anticipato da Juventusnews24 nelle scorse settimane. Ora, per il centrocampista classe 2003, si aprono le porte della Serie C: ufficiale il suo passaggio al Potenza.

COMUNICATO – «Il Potenza Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luciano Pisapia. Nato a Salerno il 24 febbraio 2003 il calciatore riveste il ruolo di centrocampista ed è cresciuto nel vivaio Juventus. Ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. La società rivolge un caloroso benvenuto ed i migliori auguri di buon lavoro».

