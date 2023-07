Yildiz Juve: quell’indizio dalla Continassa sul talento bianconero. Ecco il retroscena dopo l’allenamento di oggi

(Marco Baridon inviato alla Continassa) – Kenan Yildiz ha brillato questa mattina alla Continassa, nella partitella in famiglia aperta a media e tifosi. Ma c’è un piccolo indizio sul talentino classe 2005 della Juventus Next Gen, aggregato in prima squadra in questi giorni di ritiro.

Di natura trequartista/seconda punta/esterno d’attacco, Yildiz ha iniziato da mezz’ala nel centrocampo a tre con Nicolussi Caviglia e Barrenechea. Con l’ingresso in campo di Nonge al posto di Mancini, l’ex Bayern Monaco è tornato in attacco assieme a Cerri. Semplici prove, ma grande eleganza e intelligenza tattica per Kenan anche nel nuovo abito tattico.

