Il giornalista Maurizio Pistocchi ammette di ammirare l’esterno in prestito dal Cagliari che ieri ha generato l’autorete di Ruan Tressoldi.

Maurizio Pistocchi su Twitter ha espresso una serie di considerazioni sulla gara di ieri sera. “Il Sassuolo gioca, l’Inter vince la 7^partita consecutiva. Due gol di Lukaku e due deviazioni su tiri di Bellanova (molto bene) e Lautaro condannano alla sconfitta un ottimo Sassuolo che ha dimostrato a San Siro le sue qualità e la sua identità, spesso padrone del gioco”.

Romelu Lukaku

“L’Inter (8 nomi nuovi rispetto al derby), un po’ stanca, ha fatto fatica, soprattutto in fase di uscita, di fronte al pressing organizzato di Dionisi, ma le sue individualità hanno fatto la differenza. Inter a quota 66 e che allunga verso la Champions. Bellanova lo seguo da tempo, anche al Cagliari: per cominciare ha una notevole velocità, è intraprendente e non ha paura di prendersi rischi. Poi i giocatori migliorano o peggiorano grazie a chi li allena ( vedasi Vlahovic (male) e Lobotka (bene)). A me personalmente piace: ha velocità, coraggio, attenzione. Vedrete che sarà riscattato e farà bene”.

L’articolo Pistocchi: “Bellanova non ha paura di prendersi rischi, sarà riscattato e farà bene” proviene da Notizie Inter.

