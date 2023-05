Przemyslaw Wisniewski ha parlato ai canali ufficiali dello Spezia dopo la vittoria contro il Milan, arrivata anche grazie al suo gol, il primo in Serie A. Di seguito le sue parole.

«Mi sento molto bene, sono davvero contentissimo, questo è il mio primo gol in Serie A, in una partita importante per noi, contro una grande squadra, non ho davvero parole per descrivere quello che sto vivendo.

Non vedo l’ora di festeggiare questo gol e questa vittoria con la mia famiglia, alla quale voglio dedicarlo, è un gol che ci ha permesso di sbloccare la gara e che ha indirizzato il risultato a nostro favore.

Questi sono tre punti importantissimi, ora abbiamo agganciato il Verona in classifica, domani guarderemo tutti insieme la loro partita e vedremo cosa succederà. Da domani però dovremo già pensare alla prossima partita, contro il Lecce, che è di fondamentale importanza per il nostro cammino. Dovremo ripetere la prestazione di oggi, nella quale ho visto una vera squadra, in cui tutti hanno lottato e corso per novanta minuti. Dovremo lavorare duro in settimana e andare a Lecce per strappare punti decisivi per raggiungere il nostro obiettivo»

