I neroverdi hanno sempre dato molto fastidio ai nerazzurri e anche ieri è andata così: ci ha pensato l’attaccante belga a risolvere i problemi.

L’Inter ieri ha ottenuto la settima vittoria consecutiva in tutte le competizioni ma la gara contro il Sassuolo non è stata per nulla banale. Nei primi minuti meglio i neroverdi che poi vengono travolti da 3 reti prima di ritornare prepotentemente in partita: il 3-2 mette ansia all’Inter ed a San Siro ma alla fine ci pensa Lukaku.

Romelu Lukaku

Tuttosport fa notare come l’anno scorso i nerazzurri non avrebbero vinto una gara del genere. La squadra di Inzaghi è momentaneamente al secondo posto a pari punti con la Juventus che stasera affronta la Cremonese; cresce però il distacco dal quinto posto occupato dai cugini che ora si trovano 5 punti sotto.

L’articolo L’Inter evita la trappola Sassuolo al termine di una gara non scontata proviene da Notizie Inter.

