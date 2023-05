L’arbitro Gianluca Rocchi ha detto la sua in merito all’utilità del Var, con un focus sul match tr Inter e Sassuolo

Alla Milano Football Week, Gianluca Rocchi parla così del VAR e del suo funzionamento per i non addetti ai lavori:

VAR- «Col VAR abbiamo avuto 1820 check, controlli ufficiali. Avremmo avuto 129 errori senza VAR, mentre 12 li abbiamo avuti comunque, ci sono sempre delle persone dietro al VAR. Ma finissi con questi numeri non sarei triste, la gente vuole la perfezione ma non è così facile. Sono esseri umani. Immaginatevi solo i gol in fuorigioco, ieri solo in Inter-Sassuolo ce ne sarebbero stati due. Il VAR è uno strumento straordinario»

L’articolo Rocchi: «VAR strumento straordinario; immaginate Inter-Sassuolo…» proviene da Inter News 24.

