Ecco come Maurizio Pistocchi commenta la vittoria dell’Inter, conquistata all’Arechi con la Salernitana.

LE PAROLE- «Piccola annotazione: sento dire che trattenere con le due mani un avversario non è fallo. Credo che non si possa fare informazione corretta se non si mettono in evidenza episodi da regolamento molto chiari come quello su Thuram: non può non essere fallo, Thuram è nettamente davanti e viene trattenuto da dietro in maniera prolungata e vistosa»

