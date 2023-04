Maurizio Pistocchi ha commentato con asprezza la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, puntando il dito contro una persona

Sul suo profilo Twitter, Maurizio Pistocchi torna sulla semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus vinta dai nerazzurri:

INTER JUVE- «Un grande club come la Juventus non può presentarsi a San Siro per una semifinale così: senza tecnica, senza tattica, senza idee, senza cuore. Il grande bluff è finito, e c’è un solo responsabile: Allegri»

