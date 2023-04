Repubblica aggiorna sul calciomercato dell’Inter col nome di Buchanan ora caldissimo: sul piatto un quadriennale

L’esterno destro canadese Tajon Buchanan, in forza al Bruges, potrebbe presto trasformarsi in una possibilità concreta per l’Inter.

Come riporta Repubblica, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto un’offerta di 15 milioni bonus compresi, trovando l’accordo per siglare un quadriennale.

Su di lui c’è la concorrenza di altri club di Premier, ma Buchanan pare aver sposato il progetto dell’Inter.

Il suo eventuale arrivo a Milano aprirebbe alla cessione di Dumfries.

