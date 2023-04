Calciomercato Milan, a Maldini è stato proposto Naby Keita a parametro zero: il DT rossonero ci pensa attentamente

Come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe profilarsi una ghiotta occasione per il calciomercato Milan. A Maldini sarebbe stato proposto infatti il profilo di Naby Keita, centrocampista 28enne del Liverpool in scadenza di contratto a fine stagione.

Il direttore tecnico rossonero ci sta pensando con attenzione: l’occasione di rinforzare la mediana con un rinforzo d’esperienza a parametro zero intriga il Diavolo.

The post Calciomercato Milan, occasione a zero dalla Premier. Ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG