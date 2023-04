Appuntamento cruciale di campionato domenica 30 aprile tra Inter e Lazio: ecco dove vedere la partita in tv e live streaming

La 32esima giornata di Serie A ospita il match tra Inter e Lazio, in campo domenica 30 aprile alle 12.30.

Lo stesso giorno si disputerà anche Napoli-Salernitana, che in caso di vittoria azzurra (e in caso di sconfitta dell’Inter) potrebbe far laureare i partenopei campioni d’Italia.

La partita tra Inter e Lazio sarà visibile sui canali Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201 e 251) e Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite).

Inoltre sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati.

L’articolo Inter-Lazio: dove vedere la partita in tv e live streaming proviene da Inter News 24.

