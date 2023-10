L’ex centrocampista Fausto Pizzi ha analizzato quali calciatori della rosa nerazzurra sono in forma e quali meno.

Fausto Pizzi a TMW Radio ha anticipato i temi di Inter-Roma di domani; ecco le sue sensazioni. “Meglio rimanere concentrati. E’ una sana provocazione quella fatta da Mourinho, davvero l’Inter ha la rosa più importante del campionato. Ha detto quello che pensano tutti e Inzaghi non deve nascondersi dietro un dito. Meglio un low profile”.

Jose Mourinho

Sui nerazzurri

“A centrocampo è un po’ giù forse Barella, ma Frattesi sta molto bene. Mkhitaryan sta bene, ha tante soluzioni Inzaghi, ha un’ampia scelta tra campo e panchina. Acerbi è quello che può fare la fase intimidatoria su Lukaku. Pavard? Il curriculum parla per lui. Lui nasce terzino destro, è uno di spinta. Quando perdi un po’ di velocità ti puoi riciclare nella difesa a tre come Darmian, ma ancora lo vedo poco attento nel ruolo. Lautaro darà la mano a Lukaku? Sarà un tema. Erano anche amici, c’era grande intesa dentro e fuori dal campo”.

Pressione sull’Inter

“Ci sta. La Juve è costruita per stare davanti ed è un fatto. Inzaghi però può stare sereno con la squadra che ha. Sarei più preoccupato se fossi un altro tecnico ma non Inzaghi. Ci sono tutti i presupposti perché sia una giornata positiva per l’Inter”.

