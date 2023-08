Marko Pjaca potrebbe presto trovare una nuova sistemazione, dopo l’esclusione dal progetto Juventus: ecco dove

Fuori dal progetto Juventus, Marko Pjaca potrebbe scrivere un nuovo capitolo della sua carriera e giocare con regolarità in Serie B, in casa del Pisa.

Il club, come rende noto “La Nazione“, è piombato su di lui con grande determinazione, desideroso del suo talento per tentare l’impresa di arrivare in Serie A.

