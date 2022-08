Alessandro Plizzari, ex Milan e nuovo portiere del Pescara, ha ringraziato il club rossonero: le sue dichiarazioni complete

Intervistato da Il Messaggero, Alessandro Plizzari, ex portiere del Milan, ha dichiarato:

«Giocare in C è una chance per mettermi in gioco. Il mio obiettivo è dimostrare il mio valore, per me la categoria non conta. E il Pescara è una società di alto livello. Io il nuovo Buffon? Ognuno fa il proprio percorso, sono contento di fare il mio e di essere oggi qui a Pescara. Il Milan posso solo ringraziarlo, mi ha fatto diventare uomo e tutto quello che sono adesso lo devo a loro. Ora mi metto in gioco: giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, cercherò di dare il massimo e conquistare la fiducia della mia nuova squadra. Quando il Pescara mi ha chiamato, io ho subito pensato che potesse essere una grande occasione per me: ho detto al mio agente che ero d’accordo ed ero pronto a mettermi in viaggio verso l’Abruzzo. Mi giocherò il posto con Sommariva».

