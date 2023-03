Plusvalenze, anche la Roma a rischio per gli affari con la Juve: si indaga su Spinazzola-Pellegrini. Il club giallorosso nel mirino della procura locale

Come scrive l’edizione romana de La Repubblica anche la Roma rischia di essere tirata in ballo nel caso plusvalenze.

Il club giallorosso sarebbe sotto indagine da parte dei pm di piazzale Clodio per lo scambio fatto con la Juventus nell’estate 2019, con Spinazzola finito nella capitale per 29,5 milioni di euro, e Luca Pellegrini, attualmente in prestito alla Lazio, diventato un giocatore bianconero per 22 milioni di euro.

I magistrati del capoluogo piemontese hanno lavorato il dorso torinese dell’indagine nell’ormai famosa inchiesta “Prisma”. Per quanto riguarda eventuali falsi in bilancio attribuibili al club giallorosso, adesso si sta muovendo la procura penale di Roma.L’indagine è affidata al sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta.

