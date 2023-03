Retegui in Nazionale: ecco cosa ne pensa Kean. L’attaccante della Juventus commenta la scelta di Mancini

Moise Kean, attaccante della Juventus, ha parlato così della scelta di Mancini di convocare Mateo Retegui in Nazionale.

RETEGUI IN NAZIONALE – «Non lo considero un problema, per me non lo è. La cosa più importante è che chi veste la maglia azzurra deve essere disposto a sudare, e tanto. La Nazionale è un traguardo importante… Ho imparato che il talento va lavorato ogni giorno, in ogni momento».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI KEAN AL CORRIERE DELLO SPORT

