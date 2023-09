Dopo il caso Juve, si riapre il caso plusvalenze per il Napoli. Le parole di Giovanni Capuano su derbyderbyderby.

CAPUANO – «Il Napoli rischia. Multa, penalizzazione, afflittività e tutto il resto. Fate voi. Rischia il Napoli e rischia la sua credibilità il calcio italiano se non dovesse comprendere che gli strascichi dell’inchiesta Prisma e le altre vicende simili non possono finire in un gigantesco “non possiamo fare nulla”. Il precedente Orsolini, prontamente evocato dallo sbarramento di fuoco partenopeo, non è esimente ma aggravante».

