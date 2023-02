Il Governo è pronto ad intervenire per regolamentare le plusvalenze dopo il caos che si è scatenato nelle ultime settimane

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, il Governo è pronto ad intervenire per stoppare le plusvalenze fittizie nel mondo del calcio. Sarebbe infatti pronto un emendamento governativo che verrà presentato al Milleproroghe in discussione presso il Senato.

Non sarà più possibile ripartire il reddito della plusvalenza realizzata in un’operazione di mercato per un massimo di cinque anni, con conseguente rateizzazione anche della sua tassazione, come è avvenuto invece fino a questo momento. Una svolta nel mondo del calcio.

L’articolo Plusvalenze, interviene il Governo: stop a quelle fittizie. Ecco come proviene da Calcio News 24.

