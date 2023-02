Le parole di Massimo Cellino, ex Presidente del Cagliari, sulla questione del possibile nuovo stadio per la squadra

Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari, si è espresso sulla questione nuovo stadio a L’Unione Sarda.

PAROLE – «Sono tutti pronti a sfruttare la Sardegna, a mungere la vacca. Abbiamo tanti problemi nell’Isola, ci sono molte attività che dovrebbero essere sostenute: è il caso di spendere 50 milioni di euro per lo stadio? La società dovrebbe costruirselo da sola.Uno può anche spendere 300 milioni. Se li ha. Io ho sempre realizzato i miei progetti in Sardegna spendendo i soldi del Cagliari senza chiedere un euro a nessuno. E ho pagato sempre tutto: non mi sono lasciato debiti alle spalle. Ho costruito uno stadio da 15 milioni di euro a Quartu, che poi è stato distrutto. È lo stesso stadio che sta usando adesso il Cagliari per giocare in Serie B, gli spalti sono stati installati in un parcheggio pubblico».

