Plusvalenze Juve, i giudici cercano nuove irregolarità: si allarga ipotesi falso in bilancio per il club bianconero. Assicurata celerità di indagine

Gli inquirenti hanno richiesto alla Juventus di mettere a disposizione gli ultimi bilanci per verificare sospette manipolazioni contabili. Tra appostamenti (milionari) per gli acquisti di calciatori strategici e altro ancora potrebbero manifestarsi novità processuali: perfino un ampliamento delle contestazioni. L’inchiesta è stata aperta per falso in bilancio ed è arrivata già «lavorata» almeno in parte dalla Procura di Torino. Mancava però — e ora il gap è stato colmato — la documentazione relativa ai bilanci approvati il 30 giugno 2022. Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il suo sostituto Lorenzo Del Giudice vogliono verificar l’esistenza di eventuali altre irregolarità, compresa la possibilità di fal- se comunicazioni al mercato.

Come riporta tuttavia il Corriere della Sera i magistrati hanno comunque assicurato ai legali del club che procederanno con la massima celerità. È un fatto che mercoledì pomeriggio gli avvocati del club abbiano incontrato di persona il pm Del Giudice e che altri incontri (uno a ridosso di Natale: il prossimo 20 dicembre) siano stati programmati in anticipo. Una procedura che appare irrituale ma che sarebbe stata concordata dopo la richiesta dei difensori della Juventus di «limitare le conseguenze sulla gestione della società».

