Caruso ancora nella Top 11 di Serie A femminile: «Grazie Juventus Women». Il messaggio della centrocampista bianconera

Arianna Caruso, centrocampista della Juventus Women, sui social accoglie con gioia il suo inserimento nella top 11 della Serie A femminile al Gran Galà del Calcio AIC.

Questo il suo messaggio: «È un onore ricevere questo premio e far parte della Top 11 per la terza volta consecutiva. Ringrazio la Juventus Women, le mie compagne di squadra per avermi permesso di raggiungere questo obiettivo e tutte le colleghe che mi hanno votato rendendo questo sogno un’altra volta realtà».

The post Caruso ancora nella Top 11 di Serie A femminile: «Grazie Juventus Women» – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG