Juve Napoli, Mauro non ha dubbi: «I bianconeri sono più forti in tutte le zone del campo». Le dichiarazioni del doppio ex

Massimo Mauro, doppio ex di Juve-Napoli, parla così della sfida in programma questa sera allo Stadium facendo un confronto tra le due rose.

CHI E’ PIU’ FORTE – «La Juve è più forte in tutte le zone del campo: dietro Bremer è il comandante e Gatti sta facendo molto bene, anche se su qualche gol non è stato irreprensibile. Il Napoli ha preso troppi gol, credo sia questo il suo problema maggiore. Kim teneva la difesa alta ed era molto veloce nei recuperi, io mi sarei fidato di più di Juan Jesus come erede. Il faro dell’anno scorso, Lobotka, ha avuto problemi, davanti Osimhen ha giocato poco. La Juve ha quattro attaccanti di tutto rispetto, strano che abbiano segnato poco».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A MASSIMO MAURO

The post Juve-Napoli, Mauro non ha dubbi: «I bianconeri sono più forti in tutte le zone del campo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG