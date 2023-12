Pregliasco: «I politici attaccano la Juve perché il 70% dei tifosi italiani sono antijuventini». Parla l’esperto di strategie elettorali

Lorenzo Pregliasco, co-fondatore e partner dell’agenzia di ricerche sociali e comunicazione politica Quorum, direttore del web magazine YouTrend e docente di Strategie elettorali, campaigning e consulenza politica all’Università di Torino, è stato intervistato da Tuttosport. Il tema I tanti attacchi mossi recentemente da diversi politici ai danni della Juventus.

Le sue parole: «Credo che sia un fatto sostanzialmente aritmetico: la Juventus è la più amata, con il 30% dei tifosi circa, ma nel restate 70% c’è una fortissima componente di antijuventini, il che fa della Juventus anche la squadra più odiata. In sostanza chi si espone con quel tipo di toni contro il club bianconero sa che infastidirà, anche molto, il 30% dei tifosi, ma nel restante 70% ce ne saranno molti d’accordo e che si identificheranno con l’attacco. La Juventus è polarizzante e come i politici che polarizzano c’è chi li ama e chi li detesta, in mezzo c’è poco. Un po’ come Trump».

