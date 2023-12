Soulé lascia la Juve a gennaio? Se arrivasse quell’offerta Giuntoli e Manna lo venderebbero. La sua cessione aiuterebbe bilancio e calciomercato

Come riporta La Gazzetta dello Sport nel suo recente blitz londinese Cristiano Giuntoli ha toccato con mano la stima di Newcastle e Crystal Palace per Matias Soulé, protagonista a suon di gol (6) e assist (1) al Frosinone con Di Francesco.

In caso di offerta irrinunciabile già a gennaio, intorno ai 20-25 milioni con i bonus, sarebbe difficile rispondere “no, grazie” per Giuntoli e Manna. Soulé diventerebbe un sacrificio in nome del bilancio e della possibilità di rinforzare la rosa della Juventus nell’immediato e anche per il futuro.

