Plusvalenze Juve, spunta una nuova intercettazione sull’ex ds bianconero Federico Cherubini: ecco cosa è stato rivelato

La Procura di Genova, in un’informativa trasmessa dalla Guardia di Finanza, ha ricevuto le intercettazioni relative alle operazioni di mercato tra Juventus e Sampdoria per le operazioni legate a Emil Audero e Giacomo Vrioni.

«L’abbiamo già fatta una cosa del genere quando abbiamo fatto Audero» le parole intercettate da una telefonata tra l’ex ds Federico Cherubini e l’agente Giampiero Pocetta per il passaggio del portiere in blucerchiato. Ma non è finita qui. Il Secolo XIX parla anche di un’intercettazione tra Giovanni Manna e un intermediario per l’attaccante: «Vrioni ce l’abbiamo noi, però era una plusvalenza e l’abbiamo dovuto prendere».

