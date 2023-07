Plusvalenze Roma, alla fine i giallorossi non hanno raggiunto l’obiettivo che era stato prefissato. Ma Ceferin chiude un occhio

Come riportato dall’Ansa, la Roma ha solo sfiorato la soglia imposta dal settlement agreement per le plusvalenze, non raggiungendo l’obiettivo che era stato prefissato inizialmente.

Le conseguenze? Una multa, ma in forma ridotta. I giallorossi infatti, sapendo di non voler vendere i propri titolari e che la soglia fissata fosse molto alta, avevano già in mente l’idea di sfiorare quella cifra per incappare in una sanzione minore. E Ceferin, stavolta, è disposto a chiudere un occhio.

