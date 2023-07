Il centrocampista del Milan, Tommaso Pobega, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’amichevole contro il Real Madrid

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Tommaso Pobega ha parlato così al termine dell’amichevole tra Milan e Real Madrid.

SULLA PARTITA – «Test importante per mettere minuti nelle gambe e per affrontare un avversario internazionale. Siamo soddisfatti, ora vedremo dove abbiamo sbagliato e proveremo a migliorare».

SE HA INCISO IL LUNGO VIAGGIO? – «Un po’ ha pesato, ma dobbiamo iniziare a rimettere minuti nelle gambe e trovare il ritmo di gara. Partite come queste aiutano ad alzare subito il livello».

I CAMBIAMENTI TATTICI RISPETTO ALL’ANNO SCORSO – «In queste settimane abbiamo provato un approccio diverso soprattutto in fase di possesso, ma i concetti restano gli stessi. Io sono a disposizione del mister, punto a migliorare per diventare il più completo possibile. Se teniamo gli elementi positivi dello scorso anno e miglioriamo quelli in cui sbagliavamo diventeremo un Milan migliore. Noi cercheremo di fare il meglio possibile».

