Le parole di Mauricio Pochettino, nuovo allenatore del Chelsea, sul futuro di Armando Broja. Tutti i dettagli

Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa del futuro di Armando Broja al Chelsea. Il calciatore è nel mirino di Milan e Roma.

PAROLE – «Stiamo lavorando, valutando tutte le opzioni che possiamo gestire sul mercato. Penso che tutti i club stiano facendo come noi, ma allo stesso tempo teniamo uno o due occhi su Armando Broja. Credo che non possiamo dimenticarlo, non possiamo stopparlo qui e inserire qualche profilo di giocatore che possa fermare la sua crescita. Crediamo davvero in lui, lo conosciamo molto bene. Può essere un attaccante davvero importante per il Chelsea e dobbiamo stare attenti. Forse dobbiamo essere pazienti e cercare di adattare la nostra rosa per cercare di ottenere risultati positivi, in attesa che Armando si rimetta completamente in forma».

