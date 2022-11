Mauricio Pochettino, ex allenatore di Tottenham e PSG, si è candidato per un ritorno un Premier League. Le dichiarazioni

Mauricio Pochettino, ex allenatore di Tottenham e PSG, ha parlato a The Athletic sognando un ritorno in Premier League.

PAROLE – «Il mio rapporto con l’Inghilterra è sempre stato molto buono, ci sono relazioni con le accademie nel tentativo di far crescere i giovani in ottica nazionale. Mi trovo bene in Inghilterra, non si sa mai cosa potrebbe accadere e sono pronto a tutto…».

