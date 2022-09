L’attaccante Lukas Podolski ha detto la sua su Inter-Bayern Monaco di stasera.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Lukas Podolski che ha sottolineato l’enorme forza del Bayern Monaco. “Ho visto le partite dell’Inter, però prima del derby. Sono bravi. Ma se vedi il Bayern, non ci sono novità: vincono sempre, come nell’ultimo decennio. Per l’Inter sarà molto difficile. Il Bayern ha tante qualità. È andato via Lewandowski e non se ne è più parlato. Poi hanno fatto due pari e subito a dire che non doveva partire”.

Edin Dzeko

“Ma la forza del Bayern è questa: crea sempre tante occasioni, fa sempre tanti gol, è stato così nel passato e lo sarà nel futuro, perché il loro gioco è sempre offensivo, pericoloso. E non importa se davanti c’è il giocatore x o y. Il Bayern segnerà sempre tanto. Edin Dzeko conosce il Bayern anche se non è quello contro cui ha giocato in Bundesliga. I tedeschi però si ricordano di lui, sanno che ha sempre grandi doti. Edin saprà essere pericoloso, non sarà un problema per l’Inter l’assenza di Lukaku. Sarà una partita avvincente, appassionante. E sulla carta il Bayern è favorito, ma non deve pensare di avere già i due match in tasca. L’Inter è cresciuta molto in questi anni, dentro e fuori dal campo. Il marchio Inter è diventato ancora più importante. È bello vedere che il club è tornato in Champions, ha vinto e lotta per lo scudetto”.

