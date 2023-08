Pogba out in Udinese Juve valida per la prima giornata di campionato? Ci sono novità sul recupero del francese

Ci sarà o no Paul Pogba a Udine? E’ quello che si chiede tutto l’ambiente Juve, in attesa di capire se il suo numero 10 sarà o meno a disposizione per l’esordio in campionato.

Come scrive Tuttosport, già oggi centrocampista francese dovrebbe aumentare i carichi di lavoro, ma i tempi sul suo rientro sul terreno di gioco rimangono incerti.

