Mercato Juve, scatto Napoli: De Laurentiis al lavoro in prima persona per beffare Giuntoli su un obiettivo comune

Come scrive Il Mattino, De Laurentiis sta lavorando in prima persona all’acquisto di Teun Koopmeiners per il suo Napoli, dovendo però fare i conti con le alte richieste dell’Atalanta.

Il club bergamasco chiede almeno 50 milioni di euro, ma il numero uno partenopeo vuole accelerare per superare la concorrenza della Juventus e di Giuntoli

