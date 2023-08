Allenamento Juve, i bianconeri sono tornati a lavorare quest’oggi al JTC dopo qualche giorno di sosta – VIDEO

Smaltita la fatica per il volo USA-Italia, la Juventus è tornata quest’oggi a lavorare alla Continassa.

Tra i protagonisti anche Paul Pogba, che regala magie in allenamento in vista di poterlo fare anche in partita.

