Da domani, Paul Pogba tornerà ad allenarsi alla Continassa per preparare la prossima stagione di Serie A con la Juve e per rimettersi a disposizione di Massimiliano Allegri dal raduno in poi.

Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese, infatti, il centrocampista francese deve ancora convincere tutti: il club bianconero vuole garanzie su un impiego adeguato al suo ingaggio, o si andrà verso un adeguamento (al ribasso) o una clamorosa separazione.

