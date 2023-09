Pogba doping, e ora 7 giorni per chiedere il secondo esame. Poi dovrà convincere il tribunale: quando arriva il verdetto in caso di condanna

Paul Pogba ora ha 7 giorni di tempo per chiedere il secondo esame sull’altro campione raccolto nel controllo dopo Udinese-Juventus. Stavolta all’analisi prenderanno parte i periti del giocatore che potranno monitorare sul posto tutte le procedure. Se la positività sarà confermata (cosa che succede quasi sempre) si procederà con l’istruttoria, durante la quale Pogba verrà interrogato e dovrà convincere il Tribunale Antidoping di aver assunto la sostanza in modo non intenzionale.

Il tutto si può concludere con l’archiviazione, il patteggiamento o la condanna. Nel terzo caso il Polpo sarà processato dal Tribunale Antidoping: la durata dell’iter di solito non supera i tre mesi e il verdetto potrebbe arrivare entro la fine del 2023.

