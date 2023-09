Bonucci nel mirino di Ravezzani: «Porta la Juve in tribunale? E’ lui a crearsi un danno d’immagine». La frecciata

Bonucci è finito nel mirino di Ravezzani dopo la decisione di portare la Juve in tribunale per quanto successo nei mesi scorsi. Questa la frecciata del giornalista via Twitter.

Bonucci porta la #Juve in tribunale per danno d’immagine. Non si rende conto che il danno d’immagine se lo sta creando lui perché nei prossimi anni, quando sarà un ex, rimarrà questo atto ad associarlo con la Juve nel ricordo di molti tifosi. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) September 12, 2023

LA FRECCIATA – «Bonucci porta la Juve in tribunale per danno d’immagine. Non si rende conto che il danno d’immagine se lo sta creando lui perché nei prossimi anni, quando sarà un ex, rimarrà questo atto ad associarlo con la Juve nel ricordo di molti tifosi».

The post Bonucci nel mirino di Ravezzani: «Porta la Juve in tribunale? E’ lui a crearsi un danno d’immagine» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG