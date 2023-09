Zaniolo: «L’Italia è forte deve andare all’Europeo da protagonista. Spalletti? Mi piace». Le parole del vecchio pallino della Juventus

Zaniolo, vecchio pallino di mercato della Juventus, a Sky Sport è intervenuto per commentare la vittoria dell’Italia contro l’Ucraina.

LA VITTORIA – « L’importante era vincere per sistemare il passo falso con la Macedonia, a prescindere dalla prestazione personale. Era fondamentale vincere e questo è quello che conta. Perché l’Italia all’Europeo deve andarci».

RISPOSTA AI TIFOSI – «I tifosi si aspettano tanto da noi e per questo accetto le critiche perché siamo una squadra forte. Ci sta la gara no, ma la cosa importante è dare tutto per la maglia azzurra».

SPALLETTI – «È un tecnico che ti dice le cose in faccia ed è una cosa che mi piace. Meglio una brutta verità detta in faccia che una bella bugia. Speriamo di fare tanta strada con lui. Se ci andiamo all’Europeo? Ci vogliamo andare ed essere protagonisti».

