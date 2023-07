Pogba, icona della Juve negli USA: numeri alle stelle per il centrocampista francese: un altro indizio per il futuro?

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. In America sono pazzi di Paul Pogba, vera e propria icona del brand Juventus da esportare oltreoceano. Il francese, nonostante una stagione con pochi minuti all’attivo, rimane un’icona per i tifosi a stelle e strisce e anche i numeri sui social lo confermano.

Ad esempio, su Instagram, il numero 10 conta ora ben 59,7 milioni di seguaci, uno in più dello stesso club. E se si pensa poi che Chiesa, altra stella della rosa, ne ha solo 4 milioni, ci si interroga inevitabilmente se non convenga trattenere ancora per qualche tempo il Polpo. Perchè sì, a differenza di altri, è volato negli USA solamente a fini commerciali, in attesa di capire quando potrà tornare in campo. Lo scrive Tuttosport.

