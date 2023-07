Pogba Juve, futuro ancora in bilico: due piste in caso di addio. Ecco dove può andare a giocare il centrocampista

Il futuro di Pogba alla Juve resta ancora in bilico anche se Allegri lo ha portato con la squadra nella tournée negli Usa nonostante sia alle prese con il recupero dall’infortunio.

In base a quanto riferito da Calciomercato.it per il francese ci sono due piste percorribili in casso di addio ai bianconeri. La prima porta all’Arabia e all’Al Hilal, l’altra all’Inter Miami dove troverebbe Messi.

The post Pogba Juve, futuro ancora in bilico: due piste in caso di addio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG